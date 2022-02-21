Зеленский провел разговор с премьером Словакии: обсудили возможное увеличение реверса газа

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером. Политики обсудили ситуация в Украине и возможное увеличение объемов реверса газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram главы государства.

Зеленский отметил, что Словакия одна из немногих стран, которая оставила своих послов в Украине, несмотря на ситуацию с безопасностью.

Президент поблагодарил Хегера за международную поддержку Украины, а также за предоставление двух систем разминирования и медицинского оборудования.

"Обменялись оценками ситуации безопасности в регионе и тех вызовов, которые стоят перед Украиной и Европой. Обсудили возможное увеличение реверса газа", - добавил Владимир Зеленский.