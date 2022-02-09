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Зеленский провел разговор с новой главой Европарламента

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля провел разговор с новой главой Европарламента Робертой Метсолой. Глава государства поздравил ее с избранием и поблагодарил за поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы поблагодарил ее за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в условиях угрозы российской агрессии.

"Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины", - заключил Зеленский.

Напомним, Роберту Метсолу выбрали главой Европарламента 18 января. Она заняла этот пост после преждевременной кончины президента Давида Сассоли.

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Владимир ЗеленскийЕвропарламент