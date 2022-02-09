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Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту

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Київ, Середа 09 лютого 2022 21:17
Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту Фото: президент України Володимир Зеленський (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого провів розмову з новою главою Європарламенту Робертою Метсолою. Глава держави привітав її з обранням і подякував за підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з недавнім обранням президентом Європейського парламенту", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

"Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - підсумував Зеленський.

Нагадавши, Роберту Метсолу обрали головою Європарламенту 18 січня. Вона зайняла цю посаду після передчасної смерті президента Давида Сассолі.

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Володимир Зеленський Європарламент
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