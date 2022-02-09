Зеленський провів розмову з новою главою Європарламенту
Президент України Володимир Зеленський 9 лютого провів розмову з новою главою Європарламенту Робертою Метсолою. Глава держави привітав її з обранням і подякував за підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з недавнім обранням президентом Європейського парламенту", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.
"Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - підсумував Зеленський.
Нагадавши, Роберту Метсолу обрали головою Європарламенту 18 січня. Вона зайняла цю посаду після передчасної смерті президента Давида Сассолі.