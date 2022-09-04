Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в ходе разговора удалось скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

По словам Зеленского, в диалоге с главой Еврокомиссии также рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций по проведению внутренних реформ.