Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив новий пакет санкцій виділення траншу фінансової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

За словами Зеленського, в діалозі з главою Єврокомісії також розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім її рекомендацій щодо проведення внутрішніх реформ.

Глава держави також повідомив, що в ході розмови вдалося скоординувати кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС. Вказав на необхідність підготовки 8-го пакету санкцій, який повинен містити також заборону на видачу віз громадянам РФ", - зазначив Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський назвав заходу найочевидніший спосіб захистити українців від російського терору. За його словами, це європейські країни повинні надати допомогу з протиповітряною обороною.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Російська Федерація цього року готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи.

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