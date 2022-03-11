Зеленский провел разговор с Байденом: обсудили санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию", - написал он.

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