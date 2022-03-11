Зеленський провів розмову з Байденом: обговорили санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації в полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав він.
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