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Зеленський провів розмову з Байденом: обговорили санкції проти РФ

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації в полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - написав він.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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