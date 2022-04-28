Зеленский провел первое за время вторжения РФ заседание Конгресса местных и региональных властей

На заседании в формате видеоконференции рассматривали вопросы функционирования государства в условиях продолжающейся военной агрессии.

Был обсужден План послевоенного восстановления страны, и создание комфортных условий для жизни вынужденных переселенцев. В частности, речь шла об обеспечении их жильем.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал Зеленский, призвав при этом не ждать окончания войны.

Глава государства также инициировал постройку нового жилищного фонда в Украине с комфортными бомбоубежищами, и оборудование старого - в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.