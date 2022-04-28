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Зеленский провел первое за время вторжения РФ заседание Конгресса местных и региональных властей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Мероприятие провели впервые с момента полномасштабного российского вторжения и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На заседании в формате видеоконференции рассматривали вопросы функционирования государства в условиях продолжающейся военной агрессии.

Был обсужден План послевоенного восстановления страны, и создание комфортных условий для жизни вынужденных переселенцев. В частности, речь шла об обеспечении их жильем.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал Зеленский, призвав при этом не ждать окончания войны.

Глава государства также инициировал постройку нового жилищного фонда в Украине с комфортными бомбоубежищами, и оборудование старого - в соответствии с потребностями обеспечения безопасности граждан.

Напомним, по данным Минсоцполитики, в Украине более 2 миллионов человек стали переселенцами после полномасштабного вторжения РФ.

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Владимир ЗеленскийинфраструктураПереселенцы с Донбасса