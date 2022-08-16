Зеленский провел переговоры с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter .

"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Франции за весомую оборонную поддержку", - написал президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что в ходе переговоров с Макроном они подняли вопрос усиления макрофинансовой поддержки Украины и обсудили вызовы в сфере продовольственной безопасности, которые возникли на фоне вторжения РФ.

Лидер Украины отметил, что сейчас необходимо увеличивать санкционное давление на страну-агрессора.