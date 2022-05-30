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Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности разговора

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Телефонный разговор между президентами Украины и Турцией прошел в понедельник вечером. В фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – разные аспекты войны против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Обновлено от 22:35

Как отметил Зеленский в своем Twitter, с Эрдоганом обсуждалось содействие Турции в восстановлении мира.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира", - отметил он.

Напомним, что президент Зеленский раскритиковал Евросоюз за промедление с принятием новых антироссийских санкций.

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Владимир ЗеленскийУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины