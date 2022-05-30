Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности разговора

Телефонный разговор между президентами Украины и Турцией прошел в понедельник вечером. В фокусе беседы Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – разные аспекты войны против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Обновлено от 22:35
Как отметил Зеленский в своем Twitter, с Эрдоганом обсуждалось содействие Турции в восстановлении мира.
"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира", - отметил он.
Напомним, что президент Зеленский раскритиковал Евросоюз за промедление с принятием новых антироссийских санкций.
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