Зеленський провів переговори з Ердоганом: перші подробиці розмови

Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. Під час розмови Ердоган запевнив, що Туреччина докладає всіх зусиль для поновлення переговорів між Україною і РФ. Для себе Анкара обрала в них роль посередника.

Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції. Для гарантування перевезення зерна та інших культур морем Ердоган підтримав створення Моніторингового центру, який працюватиме під егідою ООН у Стамбулі.

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції. Реакція українського та російського президентів на ідеї Ердогана наразі залишаються невідомими.

Оновлено від 22:35

Як зазначив Зеленський у своєму Twitter, з Ердоганом обговорювалося сприяння Туреччини у відновленні миру.

"Продовжив діалог з президентом Туреччини. Обговорили створені агресором загрози продовольчій безпеці, шляхи розблокування портів та взаємодію у сфері безпеки. Були одностайні щодо необхідності відновлення миру", - зазначив він.