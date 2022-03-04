UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский провел переговоры с директором МВФ

Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский отчитался о телефонном разговоре с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы государства.

Стороны обсудили финансовую поддержку МВФ во время российской агрессии. Георгиева подтвердила намерение оперативно поддерживать украинский народ.

"Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления Украины после завершения российской агрессии", – отметил Зеленский.

К слову, глава НБУ призвал западные страны заморозить все активы российских банков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМВФ