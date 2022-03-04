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Зеленський провів перемовини з директоркою МВФ

Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський відзвітував про телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.

Сторони обговорили фінансову підтримку МВФ у час російської агресії. Георгієва підтвердила намір оперативно підтримувати український народ.

"Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії", – відзначив Зеленський.

До слова, глава НБУ закликав західні країни заморозити всі активи російських банків.

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Володимир ЗеленськийМВФ