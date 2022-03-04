Зеленский провел переговоры с директором МВФ
Фото: Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский отчитался о телефонном разговоре с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы государства.
Стороны обсудили финансовую поддержку МВФ во время российской агрессии. Георгиева подтвердила намерение оперативно поддерживать украинский народ.
"Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления Украины после завершения российской агрессии", – отметил Зеленский.
К слову, глава НБУ призвал западные страны заморозить все активы российских банков.
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