Зеленський провів перемовини з директоркою МВФ
Фото: Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський відзвітував про телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.
Сторони обговорили фінансову підтримку МВФ у час російської агресії. Георгієва підтвердила намір оперативно підтримувати український народ.
"Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії", – відзначив Зеленський.
До слова, глава НБУ закликав західні країни заморозити всі активи російських банків.
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