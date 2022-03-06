Зеленский провел переговоры с Байденом: что известно

Как сообщает президент Украины, он провел встречу с лидером США.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - сообщает Зеленский.

В Белом доме подтвердили переговоры двух лидеров и поддержку США по отношению к Украине.