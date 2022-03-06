Зеленский провел переговоры с Байденом: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры говорили о том, как увеличить безопасность Украины и сдержать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины и Белый дом.
Как сообщает президент Украины, он провел встречу с лидером США.
"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Байденом. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - сообщает Зеленский.
В Белом доме подтвердили переговоры двух лидеров и поддержку США по отношению к Украине.
Напомним, что Байден призвал россиян выходить на митинги и бороться с Путиным. Он назвал российского президента диктатором.
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