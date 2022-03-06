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Зеленський провів переговори з Байденом: що відомо

Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України і Білий дім.

Як повідомляє президент України, він провів зустріч з лідером США.

"У рамках постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ", - повідомляє Зеленський.

У Білому домі підтвердили переговори двох лідерів і підтримку США по відношенню до України.

Нагадаємо, що Байден закликав росіян виходити на мітинги і боротися з Путіним. Він назвав російського президента диктатором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВторгнення Росії до України