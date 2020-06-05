Зеленский провел очередные переговоры с Меркель

Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Подробности переговоров пока неизвестны

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель. О деталях переговоров пока неизвестно.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, только что состоялся телефонный разговор Зеленского с Меркель.

"Это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. С никаким другим главой иностранного государства глава правительства Германии так часто не общалась", - добавил Меркель.

Отметим, до этого лидеры Украины и Германии провели переговоры в конце марта, стороны обсуждали увеличение финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Напомним, на этой неделе делегация Украины, представленная главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, посетила Германию и провела переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе визита Ермак в интервью немецким СМИ заявил, что саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции пройдет в 2020 году.

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Автор: РБК-Украина