Зеленський провів чергові переговори з Меркель

Подробиці переговорів поки невідомі
Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель. Про деталі переговорів поки невідомо.
Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
За його словами, щойно відбулася телефонна розмова Зеленського з Меркель.
"Це вже одинадцята за рахунком розмова двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави глава уряду Німеччини так часто не спілкувалася", - додав Меркель.
Відзначимо, до цього лідери України та Німеччини провели переговори в кінці березня, сторони обговорювали збільшення фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, на цьому тижні делегація України, представлена головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, відвідала Німеччину і провела переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
В ході візиту Єрмак в інтерв'ю німецьким ЗМІ заявив, що саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції пройде в 2020 році.
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Автор: РБК-Україна