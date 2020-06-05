Зеленський провів чергові переговори з Меркель

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Подробиці переговорів поки невідомі

Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель. Про деталі переговорів поки невідомо.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, щойно відбулася телефонна розмова Зеленського з Меркель.

"Це вже одинадцята за рахунком розмова двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави глава уряду Німеччини так часто не спілкувалася", - додав Меркель.

Відзначимо, до цього лідери України та Німеччини провели переговори в кінці березня, сторони обговорювали збільшення фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, на цьому тижні делегація України, представлена головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, відвідала Німеччину і провела переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

В ході візиту Єрмак в інтерв'ю німецьким ЗМІ заявив, що саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції пройде в 2020 році.



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Автор: РБК-Україна