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Зеленский снова собрал Ставку: обсудили деоккупацию территорий и перечень вооружения

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Киев, Пятница 16 сентября 2022 15:09
Зеленский снова собрал Ставку: обсудили деоккупацию территорий и перечень вооружения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На заседании обсудили дальнейшие действия военных на фронте по освобождению украинских территорий и приняли необходимые решения.

Отдельно участники Ставки обсудили материально-техническое снабжение армии и сформировали список необходимого вооружения.

На заседании Ставки присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, в.и. о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Также к заседанию в онлайн-формате присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, прошлое заседание Ставки Владимир Зеленский провел 13 сентября. На нем президент поручил военным взять освобожденную границу под охрану.

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