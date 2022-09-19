Зеленський провів чергову Ставку: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Що обговорювали на Ставці питання забезпечення безпеки на державному кордоні України;

питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема, постачання необхідного озброєння та боєприпасів, яке перебуває під особливим контролем Ставки верховного головнокомандувача;

питання підготовки сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву. На зустрічі були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник ГУР Кирило Буданов, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець. У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.