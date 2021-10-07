Зеленский провел масштабные ротации в дипломатическом корпусе

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

В частности, уволен Ростислав Троненко - посол Бразилии, Василий Серватюк - посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба - посол в Армении. Также Зеленский уволил Евгения Микитенко - посла Украины в Египте и Владимира Яценковского - посла в Литве.

Вместе с тем Зеленский подписал указы о назначении Андрея Праведника - послом в Республике Руанда, а посла в Нигерии Валерия Кирдоду - послом в Республике Камерун по совместительству.

Также посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.