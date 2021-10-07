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Зеленський провів масштабні ротації в дипломатичному корпусі

Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський в середу ввечері провів масштабні ротації в дипломатичному корпусі. Зокрема, він підписав накази про звільнення п'яти послів України в шести країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оофіційне інтернет-представництво президента України.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

Зокрема, звільнені Ростислав Троненко - посол Бразилії, Василь Серватюк - посол у Таджикистані та Афганістані за сумісництвом, Іван Кулеба - посол у Вірменії. Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка - посла України в Єгипті та Володимира Яценка - посла в Литві.

Разом з тим Зеленський підписав укази про призначення Андрія Праведника - послом в Руанді, а посла в Нігерії Валерія Кірдоду - послом в Республіці Камерун за сумісництвом.

Також посол у Мексиці Оксана Драмарецька призначена послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Ріці.

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Володимир Зеленський