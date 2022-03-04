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Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский провел ротации в руководстве Службы безопасности Украины. Он подписал ряд увольнений и назначений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Офиса президента.

Василий Малюк уволен с поста замглавы СБУ и назначен первым замглавы СБУ. Его должность занял Сергей Андрущенко, который был уволен с поста первого замглавы СБУ.

Указом президента замглавы СБУ назначен Анатолий Самбурский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Власенко главой Службы безопасности в Крыму.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины