Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

Президент Володимир Зеленський провів ротації в керівництві Служби безпеки України. Він підписав ряд звільнень і призначень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Офісу президента.
Василь Малюк звільнений з посади заступника голови СБУ і призначений першим заступником голови СБУ. Його посаду зайняв Сергій Андрущенко, який був звільнений з посади першого заступника голови СБУ.
Указом президента заступник голови СБУ призначений Анатолій Самбурський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенко головою Служби безпеки в Криму.
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