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Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський провів ротації в керівництві Служби безпеки України. Він підписав ряд звільнень і призначень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Офісу президента.

Василь Малюк звільнений з посади заступника голови СБУ і призначений першим заступником голови СБУ. Його посаду зайняв Сергій Андрущенко, який був звільнений з посади першого заступника голови СБУ.

Указом президента заступник голови СБУ призначений Анатолій Самбурський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенко головою Служби безпеки в Криму.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України