Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский провел ротации в руководстве Службы безопасности Украины. Он подписал ряд увольнений и назначений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Офиса президента.
Василий Малюк уволен с поста замглавы СБУ и назначен первым замглавы СБУ. Его должность занял Сергей Андрущенко, который был уволен с поста первого замглавы СБУ.
Указом президента замглавы СБУ назначен Анатолий Самбурский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Власенко главой Службы безопасности в Крыму.
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