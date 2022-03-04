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Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 02:38
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський провів ротації в керівництві Служби безпеки України. Він підписав ряд звільнень і призначень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Офісу президента.

Василь Малюк звільнений з посади заступника голови СБУ і призначений першим заступником голови СБУ. Його посаду зайняв Сергій Андрущенко, який був звільнений з посади першого заступника голови СБУ.

Указом президента заступник голови СБУ призначений Анатолій Самбурський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенко головою Служби безпеки в Криму.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України
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