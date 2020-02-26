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Зеленський провів кадрові зміни у низці РДА

Новини » Політика     26.02.2020 - 01:15
Зеленський провів кадрові зміни у низці РДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський продовжує ротації у районних державних адміністраціях

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів п’яти районних державних адміністрацій та призначив десять нових очільників РДА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження на сайті глави держави.

Так, головою Коропської РДА Чернігівської області президент призначив Василя Жука.

Артема Багінського - головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Головою Устинівської райдержадміністрації Кіровоградської області став Максим Собко.

Сергія Дяченка призначено головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.

Віталія Гуру Зеленський призначив головою Веселівської РДА Запорізької області.

Також президент звільнив Віталія Кошеленка з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України. РДА очолить Павло Голодніков.

Олега Кучу звільнено з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України. Головою РДА призначено Анатолія Зайцева.

У зв’язку із закінченням строку повноважень президента України з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області звільнено Віталія Роспопова. Головою РДА призначено Олександра Князєва.

Олега Тертичного звільнено з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Новим головою призначено Андрія Жилу.

Також у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України Зеленський звільнив Олексія Ракоїда з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Новим очільником Куликівської РДА став Петро Єрко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних адміністрацій у Житомирській області.

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