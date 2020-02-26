Зеленський провів кадрові зміни у низці РДА

Зеленський продовжує ротації у районних державних адміністраціях
Президент України Володимир Зеленський звільнив голів п’яти районних державних адміністрацій та призначив десять нових очільників РДА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження на сайті глави держави.
Так, головою Коропської РДА Чернігівської області президент призначив Василя Жука.
Артема Багінського - головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.
Головою Устинівської райдержадміністрації Кіровоградської області став Максим Собко.
Сергія Дяченка призначено головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.
Віталія Гуру Зеленський призначив головою Веселівської РДА Запорізької області.
Також президент звільнив Віталія Кошеленка з посади голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України. РДА очолить Павло Голодніков.
Олега Кучу звільнено з посади голови Пирятинської районної державної адміністрації Полтавської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України. Головою РДА призначено Анатолія Зайцева.
У зв’язку із закінченням строку повноважень президента України з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області звільнено Віталія Роспопова. Головою РДА призначено Олександра Князєва.
Олега Тертичного звільнено з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Новим головою призначено Андрія Жилу.
Також у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України Зеленський звільнив Олексія Ракоїда з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Новим очільником Куликівської РДА став Петро Єрко.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних адміністрацій у Житомирській області.