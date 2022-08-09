UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел беседу с Биллом Клинтоном: о чем говорили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фотр: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Зеленский также отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России. Глава государства также рассказал об оборонных потребностях Украины.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", – заявил президент Украины.

Напомним, недавно Зеленский присвоил четырем военным звание Героя Украины, двум из них - посмертно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХиллари КлинтонВторжение России в Украину