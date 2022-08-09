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Зеленський провів бесіду з Біллом Клінтоном: про що говорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Фотр: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції з 42-м президентом Сполучених Штатів Біллом Клінтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона і його дружини, зокрема, за участь у саміті перших леді і джентльменів.

Зеленський також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використовувати особистий авторитет для залучення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС і ядерного терору Росії. Глава держави також розповів про оборонні потреби України.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода і демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови, як цей, для нас дуже корисні", – заявив президент України.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський присвоїв чотирьом військовим звання Героя України, двом з них-посмертно.

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