Зеленський провів бесіду з Біллом Клінтоном: про що говорили

Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона і його дружини, зокрема, за участь у саміті перших леді і джентльменів.

Зеленський також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використовувати особистий авторитет для залучення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС і ядерного терору Росії. Глава держави також розповів про оборонні потреби України.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода і демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови, як цей, для нас дуже корисні", – заявив президент України.