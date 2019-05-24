Зеленский проведет телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится на сайте президента.

В АП сообщили, что Зеленский уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, Макрон поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, что 12 апреля они провели встречу в Париже. Макрон принял кандидата в президенты Украины в Елисейском дворце.

РБК-Украина писало, что послы стран "Большой семерки" - G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, ФРГ и Япония) призвали Петра Порошенко к плавной передаче власти победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому.