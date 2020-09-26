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Зеленский поедет на передовую и обсудит работу ТКГ

Донецкая область, Суббота 26 сентября 2020 16:08
Зеленский поедет на передовую и обсудит работу ТКГ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Он проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Президент ранее заявлял, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. Он подчеркивал, что наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса.

По словам Зеленского, Украина находит баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что вопрос переноса площадки физических встреч группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами.

По его словам, сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

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