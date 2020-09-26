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Зеленський поїде на передову і обговорить роботу ТКГ

Донецька область, Субота 26 вересня 2020 16:08
Зеленський поїде на передову і обговорить роботу ТКГ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Він проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи. Також Володимир Зеленський відвідає військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях", - сказано у повідомленні.

Президент раніше заявляв, що Україна не йде на шантаж у переговорах по Донбасу. Він підкреслював, що наша держава робить все для збереження діалогу з Росією як суб'єктом мінського процесу.

За словами Зеленського, Україна знаходить баланс для проведення засідань ТКГ і для збалансованого діалогу з Росією, як суб'єкта мінського процесу.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що питання перенесення майданчика фізичних зустрічей групи з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами.

За його словами, зараз нема потреби в перенесенні переговорів, оскільки вони проходять у режимі відеоконференції.

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