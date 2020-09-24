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Без разницы, где будет видеоконференция: Кравчук высказался о переносе ТКГ

Киев, Четверг 24 сентября 2020 20:12
Без разницы, где будет видеоконференция: Кравчук высказался о переносе ТКГ
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вопрос переноса площадки физических встреч Трехсторонней контактной группы из Минска должен решаться совместно всеми сторонами. Сейчас нет необходимости в переносе переговоров, поскольку они проходят в режиме видеоконференции.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, ведущая роль в вопросе переноса переговорной площадки у модератора, которым является ОБСЕ. Ни Украина, ни Россия не могут самостоятельно принять такое решение. Он добавил, что сейчас ОБСЕ не видит возможности в физических встречах.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа (Хайди - ред.) Грау сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", - рассказал Кравчук.

Глава украинской делегации подчеркнул, что сейчас Украина не ставит на переговорах вопрос о переносе физических встреч ТКГ из Минска.

"Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока рано говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска.

Как писало РБК-Украина, канцлер Австрии Себастьян Курц предлагал Вену в качестве новой площадки для переговоров по Донбассу.

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