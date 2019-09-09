Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте 12 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Зеленского.

Сообщается, что встреча пройдет в рамках визита президента Финляндии в Украину.

"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо в рамках его официального визита в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может пройти в конце сентября. 23 сентября Зеленский приедет в США с визитом для участия в Генассамблее ООН.

Также сообщалось, что после обмена пленными между Украиной и Россией президенты стран Зеленский и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы перемирия на Донбассе и будущую встречу в нормандском формате. Позже уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина и РФ продолжают вести переговоры о будущем обмене пленными.