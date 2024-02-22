Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми

Основними темами форуму стануть: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів українців.

В ОП повідомили, що також на форумі відбудуться панельні дискусії.

Прес-конференція президента

Нещодавно прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомляв, що на 25 лютого запланована конференція військово-політичного керівництва.

Зокрема, будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром, перша леді Олена Зеленська, МІУ, Офіс президента.

Крім того, за словами Нікіфорова, президент за результатами проведе свою прес-конференцію.

Остання пресконференція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами присвячена підсумкам 2023 року.

Вона тривала дві години, а РБК-Україна в матеріалі навело ключові заяви президента.

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