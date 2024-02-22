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Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне: дата и темы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". На нем состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Основными темами форума станут: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней украинцев. 

В ОП сообщили, что также на форуме состоятся панельные дискуссии.

Пресс-конференция президента

Недавно пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что на 25 февраля запланирована конференция военно-политического руководства. 

В частности, будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром, первая леди Елена Зеленская, МИУ, Офис президента. 

Кроме того, по словам Никифорова, президент по результатам проведет свою пресс-конференцию.

Последняя пресс-конференция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами посвящена итогам 2023 года.

Она длилась два часа, а РБК-Украина в материале привело ключевые заявления президента.

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