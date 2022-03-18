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Зеленский проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля, попавшую под обстрел оккупантов

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Киев, Пятница 18 марта 2022 01:24
Зеленский проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля, попавшую под обстрел оккупантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Эвакуируясь она попала под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Проведал сегодня в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Спасаясь, они попали под российский обстрел. Старшая дочь, Катя, ей всего 16 лет, закрыла собой братика Игоря, ему - 8",- сказал Зеленский.

По его словам, младший брат вышел из машины и проклинал оккупантов. В результате обстрела его мама, Татьяна, получила осколочные ранения. А дочку на руках вынес отец.

"Спасибо, Богу, они все спаслись, потому что держались вместе, семьей, и защищали друг друга", - добавил Зеленский.

Глава государства признался, что когда общался с семьей Власенко, он был по-настоящему тронут. Зеленский пожелал им и всем украинским семьям здоровья и счастья.

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