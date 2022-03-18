Зеленский проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля, попавшую под обстрел оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Эвакуируясь она попала под обстрел российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Проведал сегодня в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Спасаясь, они попали под российский обстрел. Старшая дочь, Катя, ей всего 16 лет, закрыла собой братика Игоря, ему - 8",- сказал Зеленский.

По его словам, младший брат вышел из машины и проклинал оккупантов. В результате обстрела его мама, Татьяна, получила осколочные ранения. А дочку на руках вынес отец.

"Спасибо, Богу, они все спаслись, потому что держались вместе, семьей, и защищали друг друга", - добавил Зеленский.

Глава государства признался, что когда общался с семьей Власенко, он был по-настоящему тронут. Зеленский пожелал им и всем украинским семьям здоровья и счастья.