Зеленский проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля, попавшую под обстрел оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта проведал в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Эвакуируясь она попала под обстрел российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Проведал сегодня в больнице семью Власенко из Ворзеля Киевской области. Спасаясь, они попали под российский обстрел. Старшая дочь, Катя, ей всего 16 лет, закрыла собой братика Игоря, ему - 8",- сказал Зеленский.
По его словам, младший брат вышел из машины и проклинал оккупантов. В результате обстрела его мама, Татьяна, получила осколочные ранения. А дочку на руках вынес отец.
"Спасибо, Богу, они все спаслись, потому что держались вместе, семьей, и защищали друг друга", - добавил Зеленский.
Глава государства признался, что когда общался с семьей Власенко, он был по-настоящему тронут. Зеленский пожелал им и всем украинским семьям здоровья и счастья.
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