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Зеленський: я просив Байдена та ЄС ввести санкції проти РФ до вторгнення, вони відмовили

Харків, Субота 25 травня 2024 13:38
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Зеленський: я просив Байдена та ЄС ввести санкції проти РФ до вторгнення, вони відмовили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просив США та ЄС ввести санкції проти Кремля та російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення. Але вони відмовили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю центральноазіатських ЗМІ.

"Я просив президента Байдена (президента США, - ред.) та Європейський союз запровадити санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики [Росії] до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їх люди знали, що буде боляче економічно", - сказав глава держави.

За його слова Зеленського, прохання України не почали, а США та ЄС відмовилися запроваджувати санкції.

"Усі сказали, що ні: спочатку крок [мають зробити] росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання", - заявив президент.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Європейський союз запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії. Зараз Брюссель працює над 14 пакетом. За даними ЗМІ, до санкційного списку увійдуть ще 21 російська компанія та 19 росіян.

Видання Financial Times повідомляє, що Євросоюз також посилить санкції проти Білорусі. Брюссель хоче закрити "лазівки" для Росії, щоб обмежити ввіз елітних авто та предметів розкоші.

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