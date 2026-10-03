Зеленський просить у Трампа про допомогу через "російський Starlink"

За словами глави держави, Москва активізувала розробку власної супутникової мережі після того, як російські військові втратили доступ до американської Starlink у війні проти України.

Зеленський підтвердив, що Китай дійсно допомага РФ створити систему, аналогічну Starlink.

Ба більше, Зеленський попередив, що "Рассвет" можуть запустити до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

"Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink", - наголосив президент.

Глава держави додав, що неодноразово порушував перед Трампом питання санкцій проти структур, причетних до розробки цієї супутникової мережі.

За словами Зеленського, востаннє він говорив про це з президентом США під час зустрічі в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Раніше про плани Росії запустити супутникову систему "Рассвет" у 2027 році повідомляв керівник компанії "Ікс Холдинг" Олексій Шелобков, яка працює над її створенням.

Перші 16 супутників системи вивели на низьку навколоземну орбіту в березні. Надалі їхнє угруповання планують розширити до 900 апаратів протягом кількох років.

Для порівняння, мережа Starlink зараз налічує понад 10 тисяч супутників на орбіті.