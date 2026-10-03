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Зеленский просит у Трампа о помощи из-за угрозы запуска "российского Starlink"

16:58 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против российских и китайских компаний, привлеченных к созданию спутниковой системы "Рассвет".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам главы государства, Москва активизировала разработку собственной спутниковой сети после того, как российские военные лишились доступа к американской системе Starlink в войне против Украины.

Зеленский подтвердил, что Китай действительно помогает РФ создать систему, аналогичную Starlink.

Более того, Зеленский предупредил, что "Рассвет" могут запустить до конца 2026 года или в начале 2027-го.

"Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что неоднократно поднимал перед Трампом вопрос о введении санкций против структур, причастных к разработке этой спутниковой сети.

По словам Зеленского, в последний раз он говорил об этом с президентом США во время встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее о планах России запустить спутниковую систему "Рассвет" в 2027 году сообщал руководитель компании "Икс Холдинг" Алексей Шелобков, занимающейся ее разработкой.

Первые 16 спутников системы вывели на низкую околоземную орбиту в марте. В дальнейшем их количество планируют увеличить до 900 аппаратов в течение нескольких лет.

Для сравнения, сеть Starlink сейчас насчитывает более 10 тысяч спутников на орбите.

Все важные данные об этом российском проекте можно узнать в материале РБК-Украина "Российский аналог Starlink: как "Рассвет" будет работать и повлияет на Украину".

Также мы рассказывали, как именно Украина пытается заблокировать этот российский проект.

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