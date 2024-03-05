UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський не просить, щоб іноземні війська воювали в Україні, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть свої війська в Україну для війни з Росією. Київ просить лише про відправку зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

За словами Кірбі, Конгрес США має схвалити нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Він нагадав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабного вторгнення росіян заявляв про те, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі.

Чиновник розповів, що українські воїни потребують засоби для оборони. І тут потрібна допомога США.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Але в цьому питанні немає консенсусу, уточнив він.

Ряд країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія.

Але в той же час Литва, Латвія та Естонія заявили, що готові розглянути таку можливість.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиБілий дімВійна Росії проти України