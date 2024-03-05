Зеленський не просить, щоб іноземні війська воювали в Україні, - Білий дім

За словами Кірбі, Конгрес США має схвалити нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Він нагадав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабного вторгнення росіян заявляв про те, що його країна не відправлятиме війська в Україну.

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби та можливості", - уточнив Кірбі.

Чиновник розповів, що українські воїни потребують засоби для оборони. І тут потрібна допомога США.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Але в цьому питанні немає консенсусу, уточнив він.

Ряд країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія.

Але в той же час Литва, Латвія та Естонія заявили, що готові розглянути таку можливість.