Зеленский не просит, чтобы иностранные войска воевали в Украине, - Белый дом

По словам Кирби, Конгресс США должен одобрить новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Он напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала полномасштабного вторжения россиян заявлял о том, что его страна не будет отправлять войска в Украину.

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и возможностях", - уточнил Кирби.

Чиновник рассказал, что украинским воинам нужны средства для обороны. И здесь необходима помощь США.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Но в этом вопросе отсутствует консенсус, уточнил он.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия.

Но в то же время Литва и Латвия и Эстония заявили, что готовы рассмотреть такую возможность.