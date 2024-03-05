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Зеленский не просит, чтобы иностранные войска воевали в Украине, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свои войска в Украину для войны с Россией. Киев просит только об отправке оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По словам Кирби, Конгресс США должен одобрить новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. 

Он напомнил, что президент США Джо Байден с самого начала полномасштабного вторжения россиян заявлял о том, что его страна не будет отправлять войска в Украину. 

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и возможностях", - уточнил Кирби. 

Чиновник рассказал, что украинским воинам нужны средства для обороны. И здесь необходима помощь США. 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Но в этом вопросе отсутствует консенсус, уточнил он.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия.

Но в то же время Литва и Латвия и Эстония заявили, что готовы рассмотреть такую возможность.

 

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиБелый домВойна России против Украины