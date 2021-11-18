Зеленский просит Раду упростить подачу компаниями информации о бенефициарах: что изменится

В Украине планируют создать возможность электронной подачи информации компаниями о конечных бенефициарных владельцах с целью предотвращения отмывания средств.

"Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде - без очередей и добавления ненужных бумажных документов", - заявил Зеленский.

Электронную подачу информации можно будет сделать в приложении "Дия".

В то же время документ предусматривает автоматическую сверку представленной информации с данными государственного реестра. Это должно значительно ускорить процесс регистрации.

"Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу", - пишет пресс-служба.

Зеленский предлагает после одобрения законопроекта - дать шесть месяцев для юридических лиц для подачи информации, а те кто уже подал - будут иметь возможность уточнить ее.