ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Зеленский просит Раду упростить подачу компаниями информации о бенефициарах: что изменится

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 18:42
Зеленский просит Раду упростить подачу компаниями информации о бенефициарах: что изменится Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине могут упростить процесс подачи в Единый государственный реестр информации о бенефициарах. Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную раду соответствующий законопроект.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В Украине планируют создать возможность электронной подачи информации компаниями о конечных бенефициарных владельцах с целью предотвращения отмывания средств.

"Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность подачи необходимой информации в электронном виде - без очередей и добавления ненужных бумажных документов", - заявил Зеленский.

Электронную подачу информации можно будет сделать в приложении "Дия".

В то же время документ предусматривает автоматическую сверку представленной информации с данными государственного реестра. Это должно значительно ускорить процесс регистрации.

"Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу", - пишет пресс-служба.

Зеленский предлагает после одобрения законопроекта - дать шесть месяцев для юридических лиц для подачи информации, а те кто уже подал - будут иметь возможность уточнить ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину