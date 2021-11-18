Зеленський просить Раду спростити подання компаніями інформації про бенефіціарів: що зміниться

В Україні можуть спростити процес подання до Єдиного державного реєстру інформації про бенефіціарів. Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної ради відповідний законопроєкт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з законопроєктом, в Україні планують створити можливість електронної подачі інформації компаніями про кінцевих бенефіціарних власників з метою запобігання відмиванню коштів.

"Процес подання інформації про бенефіціарних власників цьогоріч було організовано неналежним чином. Саме тому я ініціюю можливість подання необхідної інформації в електронному вигляді - без черг та додавання непотрібних паперових документів", - заявив Зеленський.

Електронну подачу інформації можна буде зробити у застосунку "Дія".

Водночас документ передбачає автоматичну звірку поданої інформації з даними державного реєстру. Це повинно значно прискорити процес реєстрації.

"Законопроект також передбачає підготовку та затвердження відповідальним органом влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб та проведення роз’яснювальної роботи щодо цього", - пише пресслужба.

Зеленський пропонує після схвалення законопроєкту - дати шість місяців для юридичних осіб для подачі інформації, а ті хто вже подав - матимуть можливість уточнити її.