Зеленський просить визначатися з роботою ринків на місцях самостійно

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У той же час Зеленський виступив за закриття великих ринків

Президент Володимир Зеленський на час карантину в Україні просить місцеву владу самостійно вирішувати питання роботи продуктових ринків. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський провів селекторну нараду з регіонами, в ході якої підняли питання роботи продовольчих ринків. Президент зазначив, що тільки на місцях можна визначити, наскільки небезпечні і наскільки потрібні ці ринки у конкретному населеному пункті.

Зеленський додав, що під час епідемії коронавірусу ринки становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, які там найчастіше і купують продукти.

"Великі ринки треба закривати відразу. Але раптом в маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежувати кількість людей. Прошу регіони віднестися до цього питання відповідально", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше на тлі поширення коронавірусу в Україні в деяких населених пунктах була обмежена робота продовольчих ринків. Зокрема, ринки закрили після оголошення надзвичайної ситуації в населених пунктах Чернівецької області, а сьогодні стало відомо про обмеження у Вінниці.

