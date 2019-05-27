Зеленский выступил с новым обращением к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский просит народных депутатов не использовать трибуну Верховной рады для предвыборного пиара. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В частности, Зеленский призвал народных депутатов в следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара, а также не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что ЦИК выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам.

21 мая после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и объявил досрочные парламентские выборы.