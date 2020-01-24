Зеленский просит Кнессет Израиля ратифицировать соглашение о ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кнессет Израиля ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что глава государства в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном. Стороны положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики.

Также Зеленский подчеркнул важность ратификации израильской стороной соглашения о свободной торговле между государствами, которую Украина ратифицировала в прошлом году в августе.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский потребовал урегулировать ситуацию с отказами во въезде украинцам в Израиль. Украина и Израиль должны продолжить работу для решения проблемы в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский на встрече с Нетаньяху обратился ко всем евреям. Он зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.