Зеленский требует урегулировать ситуацию с отказами во въезде украинцам в Израиль

Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (president.gov.ua)

Украина и Израиль должны продолжить работу для решения проблемы в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию с отказами украинским гражданам во въезде в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Зеленского, стороны должны решить данную ситуацию в ближайшее время.

"Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время", - заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский и Нетаньяху обсуждали отказ во въезде украинцам в Израиль еще в августе прошлого года во время визита израильского премьера в Украину. Тогда президент Украины заявил, что стороны договорились окончательно решить эту проблемы.

Также сообщалось, что в мае 2019 года Украина и Израиль договорились о совместной работе для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств. Тогда израильская сторона выразила готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан. Также Израиль обещал рассмотреть упрощение механизма трудоустройства по действующему соглашению от 2016 года временное трудоустройство в Израиле специалистов в отдельных отраслях.